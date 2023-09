Lula dá o braço a torcer e detalhe no Orçamento pode afetar a Petrobras

O governo Lula deu o braço a torcer e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 indica que a União pretende receber valores generosos em dividendos de empresas estatais. A projeção é de uma arrecadação de 41,5 bilhões de reais no próximo ano. Durante a campanha eleitoral e os primeiros meses de governo, o presidente questionou as cifras pagas pela estatal aos seus acionistas. Os analistas do Bradesco BBI entendem que esse ponto do orçamento deve melhorar a visão para o pagamento de dividendos pela Petrobras — a estatal que mais paga proventos desse tipo. O banco projeta que a empresa pode pagar até 78 bilhões de reais em dividendos no próximo ano — cerca de 40% pertenceriam à União.

“Isso também incorpora preços muito conservadores do petróleo do governo no orçamento (74 dólares por barril), portanto, há um risco de alta para esses números, o que mostra que a nossa estimativa de rendimento de dividendos de 17%-27% [em relação ao preço das ações] para o Petrobras em 2024 faz sentido”, escrevem em relatório enviado a clientes. O banco tem recomendação de compra para os papéis. Outras instituições também melhoraram o cenário para a estatal.

