Luiza Trajano diz que não entende por que Bolsonaro fala pouco do 5G  

A empresária Luiza Trajano voltou dos Estados Unidos depois de receber o prêmio de Person of The Year da Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos e começou uma caravana pelo país para atrair micro e pequenos empreendedores para o marketplace da Magalu. A viagem começou por Maceió e durante reunião com o prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, Luiza disse que nunca se filiou a partidos políticos por ser apartidária e que até já foi criticada por ter apoiado o 5G. “Acho que o presidente (Jair Bolsonaro) está falando pouco do 5G. Porque é uma revolução. Mas é o jeito dele e eu respeito”, disse a empresária na reunião. O 5G vai mudar os negócios digitais, mas apesar do leilão realizado no ano passado, a tecnologia ainda vai demorar a estar disponível em todo o Brasil.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.