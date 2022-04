Lucro do Facebook despenca, mas mesmo assim ações disparam. Entenda

A Meta, antigo Facebook, surpreendeu o mercado financeiro com os números do primeiro trimestre de 2022 apresentados nesta quarta-feira, 27. Embora o lucro de 7,4 bilhões de dólares da companhia fundada por Mark Zuckerberg represente uma queda de 20% frente ao mesmo período de 2021, o número foi acima do que o mercado esperava. Na escala do mercado financeiro, o consenso era de que o lucro fosse de 2,56 dólares por ação, mas no fim das contas foi de 2,72 dólares por ação. Dentre os destaques positivos, o aumento inesperado de 4% no número de usuários ativos na plataforma. “Vale lembrar que no último trimestre a empresa havia reportado uma redução de usuários pela primeira vez em sua história”, diz William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities. Outro ponto de destaque foi a previsão anual de custos que veio abaixo da expectativa dos investidores. Se na divulgação dos últimos resultados as ações tinham afundado 21%, desta vez elas negociam em alta de 14% nas negociações de after market, depois do fechamento do mercado.

