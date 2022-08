Lucro do Bradesco surpreende e mostra que Pix não fez nem cócegas

O Bradesco mostra que o surgimento do Pix pouco abalou sua operação. O banco registrou um lucro de 7 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, um valor 11% maior que o registrado no mesmo período de 2021, ano em que a nova forma de pagamentos se consolidava — o Pix foi lançado em outubro de 2020. A cifra surpreendeu os analistas. “O lucro líquido principal foi de 7 bilhões, comparado às nossas expectativas e do mercado de 6,5 bilhões. Os resultados de seguros se recuperaram mais rápido do que o projetado, um aumento de 13% no trimestre, e os serviços cresceram 4% no trimestre, impulsionados pelos cartões”, escreveram os analistas do Itaú BBA.

O lucro também agradou a equipe da XP. “Vemos os números do Bradesco como marginalmente positivos, beneficiados principalmente por um desempenho mais forte do segmento de seguros”, disseram. Como ponto de preocupação, contudo, o aumento de provisões para créditos de liquidação duvidosa para 5,3 bilhões de reais, um crescimento de 52,4% na base anual em um cenário de forte alta da taxa básica de juros, a Selic. Os papéis do Bradesco negociam voláteis no pregão desta sexta-feira, 5, mas, por volta de 12h30, subiam 1,2%.

