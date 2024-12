Ex-General Electric, Lourival Teixeira assume presidência da Delta Geração

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Delta Energia terá o executivo Lourival Teixeira como presidente da Delta Geração. O executivo chega à companhia com a missão de impulsionar os negócios voltados ao suprimento de eletricidade por geração a gás, como as operações da Usina Termelétrica William Arjona e interfaces junto a empresas que atuam no mercado livre de gás. O engenheiro eletricista tem mais de 25 anos de experiência, especialmente em geração e transmissão de energia elétrica, em empresas nacionais e internacionais. Ele já passou por empresas de grande porte da cadeia de energia, entre elas EDP (Energias de Portugal), Companhia Energética Manauara (CEM), General Electric, Wood Group e Termo Norte Energia.