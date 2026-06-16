Loopia capta R$ 6,5 milhões para acelerar agentes de IA no e-commerce

A Loopia, startup de agentes de inteligência artificial para e-commerce e marketplaces, captou R$ 6,5 milhões em uma rodada Seed liderada pela Parceiro Ventures. O acordo prevê ainda um aporte adicional de até R$ 2 milhões, condicionado ao crescimento da companhia, o que pode elevar a operação a R$ 8,5 milhões.

Também participaram da rodada Funses I, ACE Founders e BVC Latam, investidores que já haviam entrado na startup no pré-seed, em 2025. O dinheiro será usado para acelerar o desenvolvimento de produtos, ampliar canais integrados e sustentar a meta de multiplicar a operação em pelo menos cinco vezes nos próximos 18 meses.

Fundada em 2024 por Tiago Vailati e Anderson Fantini, a Loopia atua no chamado agentic commerce, com agentes de IA voltados a vendas, atendimento e automação de rotinas de sellers, marcas e operações digitais. A plataforma centraliza conversas de canais como WhatsApp, Mercado Livre, TikTok Shop, Amazon, Shopee, Magalu, Kabum e Casas Bahia.

Em 2025, a empresa passou a integrar o WhatsApp AI Startups Hub, programa de aceleração da Meta e do WhatsApp. Segundo a companhia, seus agentes respondem automaticamente, priorizam demandas, geram insights e executam tarefas de forma proativa em etapas que vão do pré-venda ao pós-venda.

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“O momento do mercado e da Loopia coincidiu. A conversa sobre agentes de IA saiu do papel e virou realidade operacional para empresas de todos os tamanhos”, afirma Tiago Vailati, CEO e cofundador da Loopia.

Para Diane Zehil, vice-presidente da Parceiro Ventures, a aposta reflete a mudança na forma como consumidores interagem com marcas e vendedores. “Na rotina de sellers, cada pergunta não respondida é venda perdida e penalidade no ranking. A Loopia foi construída do zero com IA generativa, não é uma automação com uma camada de IA por cima, e os clientes confirmam que funciona na prática”, diz.