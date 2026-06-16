ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Loopia capta R$ 6,5 milhões para acelerar agentes de IA no e-commerce

Rodada Seed liderada pela Parceiro Ventures pode chegar a R$ 8,5 milhões e sustenta plano da startup de crescer cinco vezes em 18 meses

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h36
Dois homens brancos, um sorrindo e outro sério de óculos, vestindo camisetas pretas, posam em ambiente interno com parede de tijolos e escada de madeira
Tiago Vailati e Anderson Fantini, fundadores da Loopia (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
Loopia capta R$ 6,5 milhões para acelerar agentes de IA no e-commerce Priorize VEJA no Google

A Loopia, startup de agentes de inteligência artificial para e-commerce e marketplaces, captou R$ 6,5 milhões em uma rodada Seed liderada pela Parceiro Ventures. O acordo prevê ainda um aporte adicional de até R$ 2 milhões, condicionado ao crescimento da companhia, o que pode elevar a operação a R$ 8,5 milhões.

Também participaram da rodada Funses I, ACE Founders e BVC Latam, investidores que já haviam entrado na startup no pré-seed, em 2025. O dinheiro será usado para acelerar o desenvolvimento de produtos, ampliar canais integrados e sustentar a meta de multiplicar a operação em pelo menos cinco vezes nos próximos 18 meses.

Fundada em 2024 por Tiago Vailati e Anderson Fantini, a Loopia atua no chamado agentic commerce, com agentes de IA voltados a vendas, atendimento e automação de rotinas de sellers, marcas e operações digitais. A plataforma centraliza conversas de canais como WhatsApp, Mercado Livre, TikTok Shop, Amazon, Shopee, Magalu, Kabum e Casas Bahia.

Em 2025, a empresa passou a integrar o WhatsApp AI Startups Hub, programa de aceleração da Meta e do WhatsApp. Segundo a companhia, seus agentes respondem automaticamente, priorizam demandas, geram insights e executam tarefas de forma proativa em etapas que vão do pré-venda ao pós-venda.

Siga
Continua após a publicidade

“O momento do mercado e da Loopia coincidiu. A conversa sobre agentes de IA saiu do papel e virou realidade operacional para empresas de todos os tamanhos”, afirma Tiago Vailati, CEO e cofundador da Loopia.

Para Diane Zehil, vice-presidente da Parceiro Ventures, a aposta reflete a mudança na forma como consumidores interagem com marcas e vendedores. “Na rotina de sellers, cada pergunta não respondida é venda perdida e penalidade no ranking. A Loopia foi construída do zero com IA generativa, não é uma automação com uma camada de IA por cima, e os clientes confirmam que funciona na prática”, diz.

Publicidade
TAGS:
Radar Econômico
Startup
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).