Livraria Cultura corre contra o tempo para reverter falência na Justiça

O presidente da Livraria Cultura, Sergio Herz, recebeu com surpresa o pedido de falência da empresa por parte da Justiça nesta quinta-feira, dia 9. A decisão foi tomada após mais de quatro anos do pedido de recuperação judicial da empresa, quando foi informado pela varejista um montante devido de 285,4 milhões de reais. Em mensagem a VEJA, Herz prometeu lutar para reverter a falência – a rede de livrarias encontrou-se em situação semelhante em 2020, mas por desentendimento com credores. A Cultura pretende, nos próximos dias, apresentar um agravo de instrumento contestando a decisão da Justiça e demonstrando que tem quitado seus vencimentos junto aos principais fornecedores.

“Vamos recorrer da decisão. Fomos pegos de surpresa. Estamos analisando as alternativas”, disse Herz. “Entendemos que há outras soluções mais apropriadas à empresa hoje, buscando sua recuperação e não sua falência.”

Se em 2018, quando solicitou a recuperação judicial, a Cultura detinha 17 unidades físicas, esse número foi caindo com o passar do tempo: em 2021 eram sete; hoje são apenas duas, a sua tradicional unidade no Conjunto Nacional, em São Paulo, e outra em Porto Alegre (RS). A principal causa para ter devolvido alguns pontos foi a queda no fluxo de consumidores posterior à chegada da pandemia de Covid-19 no país. Nos últimos tempos, a Cultura firmou parcerias para promover eventos e feiras itinerantes em suas unidades remanescentes.