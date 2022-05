Lira quer limitar ICMS de luz, telefone, gasolina e transportes

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai colocar em votação na próxima semana uma lei que classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens essenciais de serviços. Com essa classificação, a alíquota máxima do ICMS para esses serviços seria de 17%. Os estados têm liberdade para definir as alíquotas hoje e que podem chegar a 30%. Mas mesmo com uma determinação de alíquota máxima, a lei não resolve a questão do congelamento do imposto. Como o ICMS é um percentual do preço dos serviços, significa que o estado arrecada mais ou menos de acordo com a queda ou alta dos preços. Desde que se começou a discussão dos preços dos combustíveis, a ideia era de congelar o valor arrecadado para não potencializar as altas. A medida impacta diretamente a arrecadação dos estados.

