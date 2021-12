Lira e Pacheco anunciam fatiamento da PEC das Precatórios

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegaram a um acordo para promulgar o texto comum da PEC dos Precatórios aprovado nas duas casas e que libera o orçamento para o Auxílio Brasil. A promulgação deve ser feita nesta quarta-feira, 8. Já os textos divergentes entre as duas casas vão ser apensados em PEC para ir a Plenário na próxima terça-feira, segundo Lira. De acordo com Pacheco, a promulgação dos pontos em comum vai garantir espaço fiscal de 60 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelos dois líderes na noite desta terça-feira, 7.