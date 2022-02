Lira diz que pode fazer combo tributário, mas tudo depende do Pacheco

O presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou mais uma vez que toda a agenda tributária está nas mãos do Senado, mas já sinaliza que a reforma do imposto de renda poderá ter outro destino. Em evento promovido pelo BTG Pactual, Lira disse que em conversas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou combinado que é ele que precisa dar o “start” da agenda tributária com a PEC 110, que trata da reforma. “A CBS (contribuição sobre bens e serviços) já tem relatório e decidimos não botar na mesa enquanto não tiver a 110. Podemos fazer um combo do Imposto de Renda, CBS e 110.” A reforma do Imposto de Renda está travada desde o ano passado no Senado.

Lira diz que é mais fácil para o Senado votar reformas neste ano eleitoral já que dois terços dos senadores não estarão em campanha, em referência ao fato de que estão no meio do mandato de 8 anos. “Então, ele (Pacheco) tem como fazer com que a 110 tramite mais rápido”.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.