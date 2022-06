Lira diz que PEC não é eleitoreira, mas quer selo de proteção a vulnerável

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que a PEC lançada pelo presidente Bolsonaro não tem nada de eleitoreira e que deve ser tratada com isenção do momento político. Até propôs que deixe de ser chamada de PEC de Combustíveis para algo mais carinhoso como PEC de proteção aos vulneráveis. A PEC proposta por Bolsonaro é para que sejam zerados impostos federais dos combustíveis e a compensação de arrecadação para estados que zerarem suas alíquotas para diesel e gás com um prazo de seis meses. Em entrevista a jornalistas nesta terça-feira, 7, ele disse que a PEC será votada antes do recesso de julho, mas disse que a proposta só vai chegar ao Congresso depois da votação do PLP 18, que trata do limite de 17% para ICMS para combustíveis, telefonia e energia. Ele também ainda garantiu que todos os governadores poderão tomar suas próprias decisões, não serão obrigados a zerar suas alíquotas.

