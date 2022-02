Lira diz que emendas à Constituição dos combustíveis estão enterradas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a Câmara e o Senado chegaram a um acordo e que as propostas de emenda à Constituição para segurar preços de combustíveis estão definitivamente afastadas. O acordo é de que as duas casas levem mais alguns dias discutindo o assunto e que na terça-feira o Senado vote projetos que depois serão reenviados à Camara. A ideia é votar o PLP 11 que altera a forma de cobrança de ICMS sobre combustíveis. Mas também os impostos federais que incidem sobre diesel e gás de cozinha serão alterados, talvez por um projeto de lei do Senado.

