Liquidante do Master prepara relatório ao BC com R$ 6 bilhões em créditos
Documento deve ser enviado em breve ao Banco Central e abrir uma nova etapa da liquidação, com cobrança dos devedores do banco
A EFB Regimes Especiais de Empresas, responsável pela liquidação do Banco Master, está concluindo uma revisão detalhada dos créditos e débitos da instituição. O pente-fino deve identificar cerca de 6 bilhões de reais em empréstimos considerados válidos e ainda passíveis de cobrança. O relatório será enviado em breve ao Banco Central e deverá abrir uma nova etapa do processo, com execuções contra os devedores.