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Liquidante do Master prepara relatório ao BC com R$ 6 bilhões em créditos

Documento deve ser enviado em breve ao Banco Central e abrir uma nova etapa da liquidação, com cobrança dos devedores do banco

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 09h30
Fachada da sede do Banco Master, de Daniel Vorcaro, em São Paulo
Fachada da sede do Banco Master, de Daniel Vorcaro, em São Paulo (Victor Moriyama/Bloomberg/Getty Images)
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Liquidante do Master prepara relatório ao BC com R$ 6 bilhões em créditos Priorizar nos meus resultados Google

A EFB Regimes Especiais de Empresas, responsável pela liquidação do Banco Master, está concluindo uma revisão detalhada dos créditos e débitos da instituição. O pente-fino deve identificar cerca de 6 bilhões de reais em empréstimos considerados válidos e ainda passíveis de cobrança. O relatório será enviado em breve ao Banco Central e deverá abrir uma nova etapa do processo, com execuções contra os devedores.

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