Light comemora presidente da OAB-RJ como novo administrador judicial

A cúpula da Light comemorou a adição do um escritório Luciano Bandeira Advogados como administrador judicial do processo de recuperação judicial da companhia de energia do Rio de Janeiro. O juiz Luiz Alberto de Carvalho Alves determinou a que o escritório atue em conjunto com o Licks Associados, atual administrador judicial, afirmando que se faz “necessária a assessoria jurídica especializada na condução do presente feito, ressaltando que o administrador judicial nomeado é especialista em contabilidade e gestão empresarial”.

A decisão foi bem vista dentro da empresa pela “melhor interlocução e trânsito”, segundo fontes ouvidas pelo Radar Econômico. A expectativa é de que o escritório haja para “não onerar ainda mais” a empresa. Sócio do escritório que leva seu nome, Luciano Bandeira é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ). Bandeira também participou da composição de um relatório para a Americanas — apesar de não figurar como administrador judicial. A adição de um novo escritório é bem-quista dentro da empresa por seguir os processos de recuperação judicial de empresas como Oi e Petrópolis, que têm mais de um administrador judicial.