Líderes da base aliada estão revoltados com Arthur Lira 

Os líderes dos partidos da base de apoio do governo não estão muito contentes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e reclamam da falta de liberação das emendas parlamentares de relator, conhecidas como RP9. Segundo alguns líderes, sob forte pressão, Lira liberou 10 milhões de reais para cada parlamentar, mas das emendas impositivas. Metade do que havia prometido. Por isso, a revolta continua. Um dos líderes conta que Lira chegou a liberar uma quantia maior para si mesmo, mas isso não foi suficiente para conter a derrota acachapante na eleição de governador tampão nas Alagoas, em uma vitória do senador Renan Calheiros. Os líderes não sabem se Lira está segurando o dinheiro por culpa de Paulo Guedes, que não tem liberado recursos, ou se está fazendo sua reserva para liberar o dinheiro no fim do ano e assim azeitar a reeleição para presidente da casa. A questão é que os líderes estão ameaçando as pautas de Lira e do governo no Congresso, entre elas a própria votação do ICMS dos combustíveis.

