Líder na América Latina, dona da Fiat não deslancha em assinatura de carro

A Stellantis, conglomerado resultante da fusão entre os grupos Fiat Chrysler Automóveis e PSA (Peugeot Citroën), está atuando com o freio de mão de puxado no mercado de assinaturas. Por meio da marca Flua, lançada em dezembro de 2020, esperava-se que a líder em vendas na América Latina fosse causar um estardalhaço no setor e concorrer em pé de igualdade com as locadoras. Ainda não aconteceu. Um dos últimos lançamentos no país enquanto FCA, a nova vertente de negócios do grupo tem sofrido pela restrição da oferta em meio à crise dos semicondutores no mercado, mas também porque a empresa escolheu “esperar”, como explica Antonio Filosa, presidente da Stellantis para a América do Sul.

“Nós estamos segurando um pouco a mão, embora a demanda por Flua em nossas concessionárias não pare de crescer, porque queremos aprender. Queremos ir devagar para evitar de termos problemas relacionados a um não perfeito entendimento do business em si, que é diferente do que a gente faz no dia a dia”, disse Filosa. “Claramente, em um ano como nós estávamos, onde produzir carros era um pouco mais difícil, obviamente isso se casou, mas não foi o fator principal. O principal é que queremos aprender. Vamos continuar indo devagar este ano para aprender o negócio.”

A Flua, hoje, oferta a opção de assinatura para carros zero-quilômetro das marcas Fiat e Jeep. Filosa não deixou claro se (ou quando) o modelo de negócios passará a disponibilizar veículos da Peugeot e da Citroën no país. Em 2021, a Stellantis conquistou a liderança de mercado na América Latina. No Brasil, o grupo totalizou 635,5 mil veículos vendidos, o que correspondeu a 32% do mercado nacional. A Fiat foi a líder de mercado em unidades emplacadas, com 431 mil veículos, e teve como carro-chefe a picape Strada, com 109,1 mil emplacamentos no ano.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.