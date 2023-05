Líder do PT vê base “disciplinada” em relação à regra fiscal de Haddad

Depois da aprovação na Câmara do novo arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 22 deputados do PT publicaram um posicionamento crítico ao relatório do deputado Claudio Cajado (PP-BA).“Consideramos que o relatório do Cajado agravou sobremaneira as normas de contratação dos gastos público, limitando fortemente a capacidade do estado de fazer justiça social e comandar um novo ciclo de desenvolvimento”, diz o documento da ala do partido.

Líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes (MG), por sua vez, fez questão de tranquilizar empresários às vésperas da votação sobre a resistência de parlamentares do partido em relação ao arcabouço fiscal.

Ele avalia o movimento como puramente político e eleitoral, com acenos para alas da militância contrárias à nova regra fiscal. “Tem deputado jogando para a base, mas o PT é disciplinado e melhor na prática que no discurso”, afirmou. Ele estava certo: todos os deputados do partido, apesar das críticas, votaram a favor do texto de Haddad.

