“Licença dos EUA à Venezuela é positiva, mas paliativa”, diz Sidney Lima

VEJA Mercado | 19 de outubro.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, 19. Na véspera, o Ibovespa caiu quase 2% e o dólar ganhou força frente ao real. As taxas de juros futuras de longo prazo no Brasil e nos Estados Unidos também se valorizaram. A presença de Joe Biden em Israel e as manifestações de apoio ao país, bem como o ataque a um hospital que deixou mais de 600 mortos, acenderam o alerta do mercado financeiro. Jerome Powell, presidente do banco central americano, discursa nesta tarde. Os Estados Unidos emitiram uma licença temporária de seis meses que autoriza transações de petróleo e gás com a Venezuela. Diego Gimenes entrevista Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.

