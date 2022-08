Lembrancinha? A surpresa entre os mais vendidos para o Dia dos Pais na OLX

A OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda online de usados no país, fez uma lista dos itens mais vendidos no período que antecede o Dia dos Pais. Segundo a empresa, os eletrônicos estão entre os preferidos para filhos presentearem os pais, e categorias como celulares, móveis, eletrodomésticos e computadores se destacaram na lista. A categoria de celulares e telefonia lidera o ranking da companhia. Entre os itens, a OLX ressalta a comercialização de iPhones e Xbox One. Em relação ao crescimento nas vendas, a maior alta foi anotada pelos eletrodomésticos, que subiram 10% na comparação com o Dia dos Pais de 2021. “Na OLX, as opções de segunda mão costumam ser mais atraentes, por ter mais possibilidades de negociação entre vendedor e comprador e oferecer um valor mais acessível. É o que chamamos de economia circular, ou seja, baseada no uso de itens duráveis e não na sua posse”, afirma Regina Botter, diretora-geral da OLX.

