Lemann, Telles e Sicupira torciam o nariz para ex-presidente da Eletrobras

Ex-presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior não andava às turras apenas com o governo. Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, da gestora 3G, estavam insatisfeitos com a gestão do executivo.

Para o trio 3G, Ferreira tentava se proteger da pressão do governo e atuava com menor agressividade do que o esperado na revisão de contratos, nos planos de enxugamento de pessoal e na caça às indicações políticas. O executivo cansou de tomar bordoadas e renunciou ao cargo.

Depois da publicação da nota, a assessoria de Lemann, Telles e Sicupira enviaram um posicionamento ao Radar Econômico, reproduzido na íntegra a seguir: “A assessoria de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira informa que eles não são acionistas minoritários da Eletrobras. Dessa forma, esclarecem que não têm nenhum envolvimento com a Eletrobras, tampouco com a alteração de membros de sua administração. Oportunamente, destacam que não são acionistas da 3G Capital e também não são acionistas da Radar Asset”.