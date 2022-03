Leite se movimenta entre grandes executivos, mas “postura” deixa a desejar

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, atualmente no PSDB, tem se movimentado com volúpia nos últimos dias para ser, sim, candidato à presidência da República pelo PSD, de Gilberto Kassab. Em uma conversa com um importante executivo do país, Leite sinalizou que irá bater o martelo sobre sua filiação ao novo partido na semana que vem.

Apesar da sede de Leite, a postura não animou. Esse executivo vê no governador uma grande liderança, mas ficou decepcionado com o brio do pré-candidato para vencer Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Leite tem 36 anos e sabe que tem maior possibilidade de ser reeleito governador do que sagrar-se vencedor nas eleições presidenciais. Tem tempo para aprender. Se for candidato este ano, porém, o tempo é cada vez mais curto.