Leilões na B3 geraram mais de R$ 50 bilhões em investimentos no semestre

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Nos primeiros seis meses deste ano, foram realizados 20 leilões na B3, nos quais 34 ativos públicos foram alienados ou concedidos à iniciativa privada. Como resultado, foram contratados investimentos de 52,7 bilhões de reais. Para comparação, no mesmo período do ano passado foram 12 leilões, com 20 ativos concedidos. Em termos de investimentos, o crescimento neste primeiro semestre foi de 36%.