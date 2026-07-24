Leilão da Nutrella começa com quatro habilitados e sem preço mínimo

O leilão da Nutrella chega à sessão de lances desta sexta-feira com quatro participantes habilitados na plataforma da Mega Leilões. O cadastro foi encerrado às 18h de quinta-feira. A disputa começa a partir das 15h e não terá preço mínimo.

A habilitação eletrônica, porém, não transforma automaticamente os participantes em compradores qualificados. O edital determina que a capacidade financeira, produtiva, logística e operacional seja examinada após os lances. O vencedor também dependerá da homologação do mandatário responsável pelo desinvestimento e da aprovação do Cade. A plataforma registra quatro habilitados e nenhum lance até o momento.

O pacote inclui a marca Nutrella, direitos de propriedade intelectual, receitas, estoques, materiais promocionais, contratos com fornecedores e a lista de clientes dos últimos 18 meses. A Bimbo também deverá oferecer ao comprador, por dois anos, serviços de fabricação e distribuição, caso haja interesse.

A venda foi determinada como contrapartida à aquisição da Wickbold pela Bimbo, operação que levantou preocupações concorrenciais no mercado de pães industrializados. A Bimbo tentou encontrar diretamente um comprador para a Nutrella, mas nenhum dos nomes apresentados demonstrou cumprir integralmente os requisitos exigidos. Por isso, o processo avançou para o leilão aberto. O Cade informa que a disputa ocorrerá em duas fases: primeiro para empresas do setor de pães e, se não houver vencedor, para fabricantes de outros alimentos com distribuição nacional.