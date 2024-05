Legend Capital avalia fusão em plano de se tornar banco

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Com 30 bilhões de reais sob gestão, a assessoria de investimentos Legend Capital analisa uma fusão com a SPA Invest, do empresário Elie Horn, fundador da incorporadora Cyrela. A Legend pretende se tornar um banco de investimentos.

Os sócios da Legend Capital estão animados com o trabalho da executiva Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, que assumiu o braço de operações B2B da casa. Desde que chegou à empresa, em janeiro de 2024, ela fechou cerca de trinta operações.