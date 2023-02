Latam transporta gratuitamente 50 mil refeições para vítimas das chuvas

A Latam transportou gratuitamente nesta quinta-feira, 23, um total de 50 mil refeições em apoio às vítimas das fortes chuvas que atingem o litoral paulista. O transporte foi realizado em parceria com o Movimento UniãoBR, que recebeu o apoio de diversas companhias para adquirir as refeições de uma empresa do Rio Grande do Sul especializada em alimentos desidratados. Ao todo, foram transportadas 140 caixas, uma carga de quase 2 toneladas embarcada em Porto Alegre no compartimento inferior de uma aeronave que decolou às 5h38 e pousou no aeroporto de Congonhas às 7h07. Já no estado de São Paulo, os alimentos foram destinados ao abastecimento de três polos afetados pelas chuvas: no Centro de São Sebastião, nas praias do Sahy e Baleia, e no Guarujá.

