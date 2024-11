Latam pretende ampliar voos domésticos em compromisso com aporte no Brasil

A Latam, que se comprometeu a investir 2 bilhões de dólares no Brasil até 2026, pretende ampliar o número de voos domésticos. “Continuamos comprometidos com investimentos, mesmo em momentos difíceis”, afirma Jerome Cadier, presidente da companhia aérea. Por outro lado, a pressão recente no câmbio, com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, preocupa o executivo. “Se o dólar ficar entre 5,50 e 5,80 reais, estamos bem posicionados”, diz Cadier. Acima disso, a situação se complica. Cerca de 60% da operação da Latam é dolarizada.