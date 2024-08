Latam busca novos aviões e rejeita modelo de acidente aéreo em Vinhedo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Com 2 bilhões de reais de investimentos anunciados, a Latam está no mercado em busca de novas aeronaves, mas rejeita modelos turboélice, como o ATR-72, do acidente da Voepass, em Vinhedo (SP) “Estamos olhando aviões menores da Embraer e da Airbus”, diz Jerome Cadier, presidente da companhia aérea.

Enquanto define a agenda de investimentos, a Latam se prepara para o choque da reforma tributária. A companhia estima que as passagens aéreas ficarão entre 15% e 20% mais caras. “O impacto será violentíssimo e está subestimado”, diz Cadier.