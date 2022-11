Landau: ‘Ajuste fiscal deve ir para o social, não para reindustrialização’

Crítica contumaz dos governos passados do PT, a ex-diretora de privatizações do BNDES, Elena Landau, que coordenou o programa econômico da candidata do MDB, Simone Tebet, não corrobora com uma tese defendida pelo partido: a reindustrialização. Para ela, há espaço fiscal para melhorar as políticas sociais no novo governo, mas o PT não pode “cair na tentação de voltar ao passado” e fomentar um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Todo ajuste fiscal, tudo que vier, tem que ir para o social. Não tem essa coisa de reindustrialização, indução do crescimento. Esse nome PAC é bom para o grupo de pessoas do PT, mas é péssimo para quem não acredita em nova matriz econômica. Ele pode até usar o nome PAC, desde que ele não use os instrumentos do PAC”, afirma ela. “É óbvio que o Brasil tem que voltar a investir, mas tem que ser baseado no investimento privado.”

A volta do PAC para fomentar obras com dinheiro público no país é visto como um objetivo importante do partido, mas há pouco espaço no Orçamento para promovê-lo. Landau defende que o BNDES não volte a ser usado para indução de grandes empresas nacionais. “O BNDES tem que ser completamente diferente do que foi em outros governos do PT. O primeiro desafio do PT é não confundir a necessidade de atacar as questões sociais com um Estado indutor de crescimento”, diz a economista. “O Lula precisa reorganizar a política social, porque a do Bolsonaro é muito ruim. Mas é um problema ajustar todas essas demandas dentro de um orçamento que não para de pé. E, no programa tem coisas muito ruins, como incentivar a indústria naval e a produção de microprocessadores, coisas irrelevantes perto do desafio social que está dado.”

