KitKat volta ao Rock in Rio — e com mais dinheiro do que nunca

Com um investimento de mais de 20% que seu primeiro patrocínio no Rock in Rio em 2022, KitKat retorna ao festival pela segunda vez como o chocolate oficial do evento.

Em 2022, a marca fez sua estreia em festivais no Brasil ao patrocinar o Rock in Rio, encerrando a participação como o alimento mais vendido do evento, totalizando mais de 215 mil unidades. Já em 2023, a marca investiu no The Town.