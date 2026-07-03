Keeta só gastou 10% dos R$ 5,6 bilhões disponíveis para o Brasil

A Keeta, braço de delivery do gigante chinês Meituan, avisou que tem munição de sobra para enfrentar a liderança do iFood no Brasil. Dos 5,6 bilhões de reais anunciados para investimento em cinco anos, a empresa usou apenas 10% até agora, segurando o ritmo para focar na rentabilidade das praças atuais.

Para furar o bloqueio da concorrência, o vice-presidente da Keeta no Brasil, Danilo Mansano, revelou que a companhia está pagando a multa contratual de restaurantes que sofrem com contratos restritivos do iFood. “Damos a garantia que for necessária, caso a caso, para que o restaurante se sinta confortável em abrir o mercado”, diz ele.