Kassab tem a chave do Congresso para atrapalhar Bolsonaro em ano eleitoral

O governo já sabe que a maior batalha que vai travar no Congresso neste ano eleitoral será com o PSD, de Gilberto Kassab, que comanda o Senado com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco. No ano passado, Pacheco já deu o tom da disputa ao sequer pautar temas que eram de interesse do governo, como o projeto do Imposto de Renda. Não à toa, em seu discurso de abertura, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que todos deviam deixar a disputa política para outubro e cutucou Rodrigo Pacheco ao citar projetos aprovados na Câmara e que foram barrados no Senado. No Planalto, o Centrão se prepara para a guerra com uma boa dose de discurso político e pautas populares para constranger o partido em disputas estaduais, como a da Bahia.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.