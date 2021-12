Kassab já anda ouvindo sobre como o metaverso pode afetar eleições

É muito comum ouvir de entendidos da política que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, costuma estar alguns passos à frente no jogo eleitoral. Parece que o político também está atento às novas tecnologias e como elas podem afetar a política e as eleições. Outro dia, Kassab ouviu de publicitários que o metaverso poderá ser usado para fazer comícios virtuais e, mais do que isso, que em algum momento evoluirá para ter eleições e partidos. Para quem não conhece, o metaverso é um mundo virtual onde as pessoas vão interagir por meio de avatares digitais e ter uma vida em terceira dimensão. Foi pensando neste novo mundo que o Facebook, por exemplo, mudou recentemente seu nome para Meta. Ou seja, o metaverso já está sendo visto como uma evolução das redes sociais e, por consequência, um mundo que afeta as eleições no mundo real.