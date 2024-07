Justiça homologa plano de recuperação judicial do Grupo Coteminas

A 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte homologou nesta quinta-feira, 25, o plano de recuperação judicial do Grupo Coteminas e das empresas do conglomerado, entre elas a MMartan e Santista.

Antes deferir o processamento do pedido de recuperação judicial houve análise prévia da viabilidade do pedido inicial. “Isto quer dizer que as empresas devedoras demonstraram capacidade técnica e econômica para se reorganizar e de cumprir o plano de recuperação”, explica o advogado do Grupo Coteminas, Bernardo Bicalho. “O objetivo é manter a operação das indústrias, o emprego dos trabalhadores e preservar o interesse dos credores”.

O juiz Adilon Cláver de Resende, responsável pelo caso, nomeou dois administradores judiciais que deverão, de forma conjunta e coordenada. Foram nomeados Inocêncio de Paula Sociedade de Advogados, representada pelo advogado Dídimo Inocêncio de Paula, e a Credibilita Administração Judicial e Serviços Ltda., representada pelo advogado Alexandre Correa Nasser de Melo.

O passivo do grupo é superior a 2 bilhões de reais e envolve milhares de credores. “Devido à complexidade da RJ, o juiz decidiu por nomear mais de um administrador judicial para o exercício das funções”, explica Bernardo Bicalho.

A partir de agora, as devedoras deverão apresentar as contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a Recuperação. O plano de Recuperação Judicial deve ser apresentado em 60 dias, sob pena da aplicação da falência. Também será publicado edital para que os credores, no prazo de 15 dias, informem eventuais créditos perante as devedoras. Estão suspensas as ações e execuções contra as devedoras por 180 dias.