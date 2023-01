Justiça do Rio aceita pedido de recuperação judicial da Americanas

A 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro acatou o pedido de recuperação judicial do Grupo Americanas, com dívidas de aproximadamente 43 bilhões de reais. A empresa informou à imprensa que “seguirá operando normalmente dentro das novas regras da recuperação judicial, cujo um dos objetivos principais é a própria manutenção de empregos, pagamento de impostos e a boa relação com seus fornecedores e credores e investidores de forma geral”. A empresa terá 60 dias corridos para apresentar um plano para sua recuperação.

O grupo de acionistas de referência da varejista (ligados ao 3G Capital) informou ao presidente do conselho de administração que “pretende manter a liquidez da companhia em patamares que permitam o bom funcionamento da operação de todas as lojas, do seu canal digital, Americanas.com, da AME e suas coligadas”. Disse ainda que a história da Americanas segue “rumo a uma nova fase, com o compromisso com a sociedade e disposta a construir soluções que possam vir atender aos credores da empresa”.

Com a medida, a empresa se vê livre de medidas judiciais que possam causar maiores danos ao seu patrimônio. “Trata-se de uma das maiores e mais relevantes recuperações judiciais ajuizadas até o momento no país, não só por conta do seu passivo, mas por toda a repercussão de mercado que a situação de crise das requerentes vem provocando e, por todo o aspecto social envolvido, dado o vultoso número de credores, de empregados diretos e indiretos dependentes da atividade empresarial ora tutelada”, afirma a decisão da Justiça.