Justiça determina leilão de terrenos da Viação Julle em São Luís (MA)

A Justiça de São Paulo determinou o leilão de dois terrenos da Viação Julle, do ex-deputado estadual José Gerardo de Abreu, para quitar uma dívida da empresa. O certame será realizado pela plataforma Positivo Leilões a partir do próximo dia 22. O primeiro lote, com 1 160 m², está localizado na Cohab Anil I, em São Luís, e tem lance inicial de R$ R$ 604.464,40. O segundo, com 2 190 m², fica no bairro Quinta, em São José Ribamar, e tem lance inicial de R$ 205.775,11.