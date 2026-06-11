Justiça de MG condena multinacional por falha em software corporativo
De origem alemã, SAP pode pagar mais de 5 milhões de reais após condenação
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) proferiu sentença contra a multinacional alemã SAP, reconhecendo falhas relevantes na participação da ré em um projeto de implementação de software corporativo. A ação judicial foi movida pela empresa J Lemara e o valor da causa atualizado é de mais de 3 milhões de reais. O montante pode ultrapassar 5 milhões de reais com a correção pela taxa Selic ao longo do tempo, até o recebimento. O escritório de perícia e auditoria Evidjuri foi responsável pela elaboração do laudo técnico utilizado na fundamentação da decisão da Justiça. “Casos como este demonstram que falhas em projetos de tecnologia não são meros dissabores operacionais, mas eventos mensuráveis, com impacto econômico direto e passíveis de comprovação”, diz Sthefano Cruvinel, CEO da Evidjuri.