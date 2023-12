Juros só devem romper marca de 9% após mudança nos EUA, diz Bruno Corano

VEJA Mercado | 11 de dezembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta segunda-feira, 11. A semana será intensa e recheada de dados econômicos brasileiros e americanos. Números de inflação de ambos os países serão conhecidos na terça-feira, enquanto os bancos centrais se reúnem na chamada “super-quarta” para debater política monetária. Enquanto nos EUA a expectativa é os juros permaneçam inalterados, no Brasil eles devem cair 0,5 ponto percentual. As vendas do varejo e a prévia do PIB de outubro completam a semana que deve ser a mais decisiva da bolsa em dezembro. A LDO e a reforma tributária também seguem no radar dos investidores. Diego Gimenes entrevista Bruno Corano, economista e fundador da Corano Capital.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF