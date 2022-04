Juros americanos e sanções contra a Rússia mexem nos mercados

VEJA Mercado | Abertura | 06 de abril.

Dois assuntos internacionais estão hoje na agenda dos investidores. A ata do Fomc, o Copom americano, e as expectativas com as novas sanções contra a Rússia, que já mexeram com o mercado ontem e já fizeram os mercados acordarem em queda. Os índices futuros nos Estados Unidos estão caindo. Na terça-feira, A Comissão Europeia propôs a proibição do carvão russo como parte da próxima rodada de sanções e a hoje os Estados Unidos devem dizer qual é a sua ideia.

Na ata do Fed, a expectativa é saber se a guerra já trouxe algum efeito para a inflação e se o ritmo de alta será mais intenso do que inicialmente previsto.

No noticiário doméstico, seguem as especulações em torno da escolha de um novo presidente para Petrobras.

