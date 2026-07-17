Juros altos? Mitre vende 44% de projeto de R$ 925 milhões em três meses

O Naeem, empreendimento residencial de alto padrão da incorporadora Mitre em São Paulo, vendeu 44% de suas 125 unidades em apenas três meses, a 30 000 reais o metro quadrado. O projeto soma 925 milhões de reais em Valor Geral de Vendas. Os juros pesam menos nesse segmento porque, em média, apenas 20% do valor do imóvel é financiado. “Acima de 30% já seria um sucesso”, comemora Fabrício Mitre, presidente da empresa.

A revisão do Plano Diretor abriu uma nova frente para o mercado de luxo em São Paulo, recolocando Jardins e Pinheiros entre os endereços mais disputados da cidade. No Naeem, a Mitre unificou cinco terrenos em uma área de 5 025 metros quadrados. “Esses bairros começaram a ressurgir”, afirma Mitre.