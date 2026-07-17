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Juros altos? Mitre vende 44% de projeto de R$ 925 milhões em três meses

Naeem marca a retomada do mercado de luxo entre Jardins e Pinheiros, com unidades negociadas a cerca de R$ 30 mil o metro quadrado.

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 09h15
Homem de pele clara, calvo, com barba rala, veste camisa azul e blazer xadrez azul-marinho, braços cruzados, olhando sério para frente. Ele está em um ambiente interno moderno, com plantas verdes em primeiro plano, mesas redondas e cadeiras claras ao fundo, e prateleiras iluminadas com objetos decorativos
Nicho Mitre realty Mitre: sua incorporadora fatura com o mercado de alto padrão (Mitre Realty/Divulgação)
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O Naeem, empreendimento residencial de alto padrão da incorporadora Mitre em São Paulo, vendeu 44% de suas 125 unidades em apenas três meses, a 30 000 reais o metro quadrado. O projeto soma 925 milhões de reais em Valor Geral de Vendas. Os juros pesam menos nesse segmento porque, em média, apenas 20% do valor do imóvel é financiado. “Acima de 30% já seria um sucesso”, comemora Fabrício Mitre, presidente da empresa.

A revisão do Plano Diretor abriu uma nova frente para o mercado de luxo em São Paulo, recolocando Jardins e Pinheiros entre os endereços mais disputados da cidade. No Naeem, a Mitre unificou cinco terrenos em uma área de 5 025 metros quadrados. “Esses bairros começaram a ressurgir”, afirma Mitre.

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