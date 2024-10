Juros altos: a empresa que jogou a toalha sobre fazer IPO na bolsa

A Forma Turismo não deve mais abrir capital na bolsa de valores. Renato Costa, fundador e presidente da empresa, sempre manteve em mente o objetivo de listar a sua empresa — fundada há quase 30 anos — na bolsa de valores, mas as condições macroeconômicas desafiadoras que o Brasil oferece mudaram os planos do empresário. Hoje, o grupo jogou a toalha sobre a possibilidade de realizar um IPO. “Eu diria que o IPO é uma carta fora do baralho. Era mais uma ambição pessoal do que uma necessidade operacional, nós nunca precisamos tomar crédito em banco desde a fundação, sempre nos financiamos com nossos próprios recursos. A ideia é continuar com esse plano”, afirmou em entrevista ao programa VEJA S/A.

“Eu vejo uma possibilidade muito maior de ter uma troca de ativos com uma empresa maior ou mesmo com empresas menores que possam fazer parte do ecossistema que a gente criou do que abrir capital na bolsa”, disse. “Já fomos procurados por dois bancos e uma holding para aquisições e estamos sempre estudando as possibilidades, mas não há pressa e necessidade imediata de aumento de capital”, completou. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras às 11h.

