Juros a 13,25% causam demissões em massa nas casas de investimentos

Com uma taxa de juros a 13,25% pairando sobre a cabeça dos investidores, é difícil segurar o dinheiro em renda variável e em ativos mais diversificados. Que ativo rende tudo isso? E quem investe em taxa de juros não precisa tanto de dicas de investimentos. E esse cenário, de juros altos, deve durar pelo menos até o próximo ano. O resultado é um efeito colateral: demissões em empresas que lidam com investimentos. No início do mês, a Empiricus que é ligado ao grupo BTG, demitiu 12% de seus funcionários. Na sequência, o Grupo Primo, do influencer de finanças Primo Rico ligado à XP, dispensou 20% de seus quadros. A plataforma de investimentos TC e a Órama Investimentos demitiram proporcionalmente menos, 2% e 2,8% dos quadros respectivamente, mas demitiram. Nesta quarta-feira, notícias de demissão na Valemobi que faz o Trademap, também uma plataforma de investimentos.

