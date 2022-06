Juro mais alto nos Estados Unidos, ICMS mais baixo no Brasil

VEJA Mercado | Abertura| 14 de junho

Os mercados acordaram mais calmos nos Estados Unidos nesta terça-feira, depois de abrirem a semana despencando. Mas isso não significa que a expectativa de que os juros americanos vão subiu mais e mais mudou. Pelo contrário. Agora já é quase um consenso no mercado que o Fed vai subir a taxa em 0,75 ponto percentual e não mais 0,5 ponto. Mas essa percepção parece ter sido colocado no preço ontem e por isso hoje os mercados estão mais calmos. A questão da inflação americana e a consequência sobre os juros também têm afetado o mercado brasileiro, que passou um bom tempo descolado das bolsas americanas e nos últimos dias têm acompanhado o curso negativo.

No Brasil, os investidores estão atentos à aprovação no Senado do projeto que limita o ICMS a 17% para telefone, energia e combustíveis. O projeto aprovado prevê compensação para os Estados com a dívida que eles possuem com a União. O texto segue novamente para a Câmara, já que foi alterado. Com ICMS mais baixo, a inflação poderá ser contida. Mas ao mesmo tempo, os investidores analisam o risco fiscal da medida.



