Juiz ignora MP e manda inquérito de árbitro do caso Eldorado prosseguir 

O Ministério Público recomendou que o inquérito policial contra o árbitro do caso Eldorado, Anderson Schreiber, fosse arquivado por acreditar que não ficou demonstrado parcialidade nos atos de arbitragem entre a J&F, da família Batista, e os indonésios da Paper Excellence, e por isso acredita que não houve crime. Mas o juiz Marcelo Sá Baptista discordou e mandou o inquérito prosseguir. O juiz diz que o crime de falsidade ideológica não tem a ver com a parcialidade ou não de Schreiber no caso, mas na possível omissão de informações durante o processo arbitral, que poderiam ter levado à sua impugnação. O juiz se refere a alegação da J&F de que o árbitro não revelou que trabalhou fisicamente no mesmo escritório que defendeu os indonésios. Ele diz que é cedo ainda para dizer se houve ou não um crime.

