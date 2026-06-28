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JCB mira fatia maior em retroescavadeiras com novo modelo feito no Brasil

Fabricante britânica lança a 3CX Plus, produzida em Sorocaba para toda a América Latina, e quer elevar participação no mercado

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 11h00
Retroescavadeira amarela da marca JCB com braço levantado e caçamba preta, trabalhando na areia de uma praia com o mar ao fundo e céu nublado
Retroescavadeira 3CX Plus, da JCB (JCB/Divulgação)
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JCB mira fatia maior em retroescavadeiras com novo modelo feito no Brasil Priorize VEJA no Google

A JCB vai acelerar a disputa pelo mercado brasileiro de retroescavadeiras. A fabricante britânica, líder mundial no segmento, acaba de lançar no país a nova 3CX Plus, modelo produzido em Sorocaba (SP) para abastecer toda a América Latina.

A aposta faz parte do plano da companhia de dobrar de tamanho no Brasil até 2030. O movimento é sustentado por um ciclo de investimentos de R$ 500 milhões anunciado em 2024, dos quais R$ 360 milhões são destinados à modernização da fábrica paulista.

O alvo é claro: ampliar a participação no mercado nacional de retroescavadeiras dos atuais 35% para 43%. O Brasil consome cerca de 10.500 máquinas do tipo por ano, e a JCB quer capturar uma faixa de clientes que busca equipamentos mais sofisticados, mas ainda sem migrar para máquinas de maior porte.

A janela é favorável. Segundo dados da Abimaq citados pela empresa, o mercado brasileiro de máquinas pesadas deve crescer entre 15% e 25% ao ano nos próximos ciclos. A demanda vem especialmente das locadoras, que registram altas de 70% a 100% em polos como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Construção civil e compras governamentais também puxam a fila, com avanços estimados de 10% a 15% e de 30% a 40%, respectivamente.

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Para Adriano Merigli, presidente da JCB América Latina, os lançamentos constantes ajudam a companhia a se proteger de oscilações macroeconômicas, como a volatilidade dos juros. A nova máquina também reforça a ofensiva da marca em regiões emergentes, como Norte e Centro-Oeste, além de ampliar a presença no agronegócio.

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