It’sSeg faz nova ofensiva no setor de seguros e anuncia aquisição

A It’sSeg, terceira maior corretora de seguros do Brasil e que pertence à Acrisure, anuncia a aquisição da Montpelier, uma corretora de benefícios com sede em Fortaleza (CE). Se trata da 14° aquisição da companhia desde a sua fundação, há 10 anos. A mais recente havia sido a compra da corretora SIMgular, de Belo Horizonte (MG). A aquisição da Montpelier tem como objetivo aumentar a participação da empresa na região Nordeste do país. A It’sSeg encerrou o ano de 2023 com prêmios totais de 5,1 bilhões de reais, um volume 7,5% superior ao verificado em 2022. A empresa possui uma carteira de aproximadamente mil clientes pessoa jurídica e cerca de 2 milhões de vidas administradas.