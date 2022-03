Itaúsa e Votorantim compram CCR; inflação e guerra no radar

VEJA Mercado | Abertura | 24 de março.

O dia nos mercados começa já com o relatório de inflação do Banco Central na mão. Para resumir, o BC avalia que é preciso combater os impactos secundários do atual choque de oferta em diversas commodities e que chegam defases aos índices de inflação. E que é preciso serenidade para avaliar a duração dos tais choques, mas garante que está pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário caso esses choques sejam mais persistentes do que o esperado. Em outras palavras, está aberto o caminho para subir os juros ainda mais.

No cenário internacional, os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas europeias sobem. Não há novidades, no momento, na guerra da Ucrânia, mas existe a expectativa em torno de uma nova reunião da Otan.

No mercado interno, a principal notícia é a compra da parte da Andrade Gutierrez na CCR pelo Itausa e Votorantim, que vão pagar 4,1 bilhões de reais.

