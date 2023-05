Itaú mantém inadimplência estável e tem lucro de R$ 8,4 bilhões

O Itaú teve lucro de 8,4 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 14% na base anual e em linha com as projeções do consenso Refinitiv. Este é mais um dos recentes resultados expressivos apresentados pelo banco. O grande destaque dos números é a manutenção da inadimplência em estabilidade, a 2,9%, em meio a um cenário de juros elevados e de uma carteira de crédito de 1,2 trilhão de reais. A normalização das provisões também melhorou o resultado. Vale ressaltar que o Itaú provisionou toda a sua exposição à Americanas no último balanço — cerca de 1,3 bilhão de reais.

Nos mercados, as bolsas europeias e os futuros americanos negociam em leves altas na manhã desta segunda-feira, 8. Os investidores tentam recuperar o ânimo depois das últimas elevações nos juros registradas na Europa e nos Estados Unidos. Destaque para as commodities. O minério de ferro sobe 5%, enquanto o petróleo brent avança 2%.

Siga o Radar Econômico no Twitter