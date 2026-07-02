Itaú lança plataforma para reunir posicionamentos e se defender

O Itaú Unibanco decidiu transformar em página pública uma disputa que vinha correndo nos bastidores com um veículo de imprensa. O banco lançou o Factópoles, site criado para concentrar respostas oficiais, dados e contextos que, segundo a instituição, teriam sido omitidos ou desconsiderados em publicações desde meados de abril.

A iniciativa é apresentada pelo banco como exercício do direito de resposta previsto na Constituição. Nos cálculos do Itaú, em um intervalo de 70 dias foram publicadas 42 matérias e cerca de 50 posts em redes sociais com informações que a instituição classifica como distorcidas e sem espaço proporcional para manifestação.

O banco afirma que a plataforma não será um canal de checagem de fake news — função que já atribui ao ÉFake —, mas um repositório de fatos e posicionamentos oficiais voltado a restabelecer, na visão da instituição, o equilíbrio do debate público.

O Itaú diz manter respeito à liberdade de imprensa, ao sigilo profissional e ao jornalismo investigativo, mas afirma que o limite está na legalidade, nas normas éticas e no equilíbrio das informações levadas a mercado, clientes e investidores.