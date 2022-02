Itaú dispara e Bradesco derrete: por que resultados tão diferentes?

Quando o Bradesco revelou o seu balanço na quarta-feira, 9, as ações afundaram quase 8%, mas nesta sexta, 11, quando o rival Itaú reportou seus números, as ações seguem o caminho inverso, e sobem quase 8%. Por que? O lucro do Itaú no quarto trimestre foi 7,15 bilhões de reais, um salto de 33% em relação ao mesmo período de 2020, enquanto o Bradesco reportou ganhos de 6,6 bilhões, queda de 2,2%. Para alguns analistas, a diferença está, sobretudo, na atuação no campo digital, mas também nas margens financeiras. O Iti abocanhou 4,7 milhões de novos clientes no quarto trimestre e já acumula mais de 14 milhões de clientes no total enquanto o Next soma cerca de 10 milhões. “O Itaú é o banco que mais se aproxima das fintechs e, sem dúvida, é o mais inovador dos bancos tradicionais. Além do número maior de clientes, quase 90% da base do Iti não é correntista do Itaú, fatos que provam o bom desempenho nos canais digitais e mostram como o banco conseguiu avançar em novos segmentos”, avalia Rodrigo Crespi, analista da Guide Investimentos.

Nas chamadas margens financeiras gerenciais, a diferença também foi grande. Enquanto a margem do Itaú subiu 20% no quarto trimestre, para 21,2 bilhões, a do Bradesco avançou apenas 1,8%, para 16,9 bilhões. “A rentabilidade do Itaú veio acima do esperado e posicionou melhor o banco frente aos seus pares”, diz Crespi. Às 15h17, as ações do Itaú subiam 7,66%, contra uma alta de 1,42% do Bradesco. Vale lembrar que as ações deste caíram quase 8% quando o seu balanço foi divulgado.

