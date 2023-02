Itaú consegue isolar fraude da Americanas e bolsa reage eufórica

VEJA Mercado em vídeo | 8 de fevereiro.

O banco Itaú conseguiu isolar o caso Americanas do seu balanço do quarto trimestre de 2022. É bem verdade que o Itaú lucrou menos do que o mercado estimava, mas o banco provisionou todas as dívidas relacionadas à varejista – o equivalente a 1,3 bilhão de reais. Em outras palavras, esse é um montante que o Itaú já reserva antecipadamente como perda. Sem essa provisão, os números teriam ultrapassado as estimativas do mercado. O banco apresenta a maior alta do dia no Ibovespa. A explicação por trás da euforia pelo Itaú e o efeito cascata em outros nomes do setor são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 8.

